Le PSG prépare un transfert à 160M€, il craque en direct

Arnaud De Kanel

Le PSG prépare le prochain mercato estival. D'après plusieurs rumeurs qui circulent, Jude Bellingham serait une piste sérieuse du club de la capitale qui devra débourser 160M€ afin de convaincre le Borussia Dortmund. Outre le Real Madrid, Manchester City serait également intéressé par le milieu de terrain anglais. Pep Guardiola a été interrogé sur le sujet et ça l'a fait sortir de ses gonds.

En interne, le PSG s'active pour rattraper ses erreurs des deux derniers mercato en préparant au mieux le prochain. Luis Campos sait qu'il faudra frapper fort pour se racheter et il ferait de Jude Bellingham l'une de ses cibles prioritaires. Le milieu de terrain est très apprécié par Nasser Al-Khelaîfi, le président du PSG, mais également par le Real Madrid et Manchester City. Or, la rumeur qui envoie l'Anglais chez les Skyblues agace Pep Guardiola.

Dortmund veut 160M€ pour Bellingham

D'après les informations de David Ornstein, le Borussia Dortmund réclamerait entre 150M€ et 160M€ pour céder Jude Bellingham cet été. A l'instar du PSG et du Real Madrid, Manchester City figure parmi les prétendants à sa signature. Un journaliste a interrogé Pep Guardiola sur l'avancée du dossier en conférence de presse mais l'Espagnol ne voulait pas en parler.

