Le PSG à la merci de Neymar et Messi pour un coup à 160M€ ?

Thomas Bourseau

Grandement courtisé sur le marché des transferts, Jude Bellingham fait également tourner la tête du président du PSG. Cependant, le champion de France serait contraint d’effectuer un voire deux sacrifices de taille dans son effectif.

Jude Bellingham est certes sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2025. Cependant, sa cote est telle sur le marché des transferts, qu’il se pourrait qu’il ne s’éternise pas dans la Ruhr . Le Real Madrid et Manchester City mèneraient la danse dans la course à la signature de Bellingham cet été d’après le journaliste David Ornstein.

Le Real Madrid pose sa condition pour Jude Bellingham

Pour Sky Sports , le journaliste de The Athletic a cependant laissé entendre que Jude Bellingham pourrait, comme Erling Braut Haaland avant lui en 2021, résister aux multiples approches sur le mercato et partir une saison plus tard. En effet, le Real Madrid ne prévoirait pas de casser sa tirelire en surpayant Bellingham lorsque le BvB réclamerait entre 150 et 160M€ pour céder Bellingham.

Pour Bellingham, le PSG devra sacrifier Messi ou Neymar