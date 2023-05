Neymar - PSG : La rupture est actée, les raisons sont dévoilées

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar ne devrait pas aller au bout de son bail. En effet, le club de la capitale serait déterminé à se débarrasser de son numéro 10 dès cet été, et ce, à cause de ses prestations récentes et de son état d'esprit.

Lors de l'été 2017, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, les hautes sphères parisiennes ont accueilli à la fois Neymar et Kylian Mbappé. D'une part, le PSG a payé la clause libératoire de l'ancienne star du FC Barcelone, qui avoisinait les 222M€. D'autre part, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a négocié un prêt avec une option d'achat de 180M€ avec l'AS Monaco pour Kylian Mbappé.

Neymar n'est plus au niveau

Ayant signé un contrat de cinq saisons avec le PSG, Neymar et Kylian Mbappé étaient engagés jusqu'au 30 juin 2022. Mais pour ne pas voir leurs deux stars partir librement et gratuitement, le Qatar a bouclé leur prolongation. D'abord, Neymar a rempilé avec le PSG en mai 2021 et est désormais lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Dans un second temps, à la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a renouvelé son bail à son tour, étant désormais sous contrat jusqu'au 30 juin 2025.

Un mauvais état d'esprit de Neymar ?