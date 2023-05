PSG - Neymar : La nouvelle polémique qui va faire parler

Dimanche, les joueurs du PSG ont été laissé au repos au lendemain de leur victoire face à Ajaccio qui les a rapproché encore un peu plus de leur onzième titre de champion de France. En Espagne, le champion est déjà connu et il s'agit du FC Barcelone. Neymar se serait même joint aux festivités dans la soirée...

Fort de son succès contre Ajaccio, le PSG devrait être sacré champion de France sans l'ombre d'un doute. Samedi, les Parisiens pouvaient compter sur le soutien de leur coéquipier Neymar, présent dans les tribunes du Parc des Princes. Blessé, le Brésilien a énormément de temps libre devant lui. Et en Espagne, on indique qu'il en aurait profité pour faire la fête dimanche soir à Barcelone.

Le FC Barcelone est devenu champion d'Espagne pour la 27ème fois de son histoire ce dimanche. Les Catalans se sont imposés sur la pelouse du rival, l'Espanyol Barcelone, sur le score de 4 buts à 2. S'en sont suivies des festivités auxquelles aurait participé Neymar.

🚨 JUST IN: Neymar was also involved in last night’s celebrations. @gerardromero #FCB 🇧🇷🎊