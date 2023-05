PSG : Neymar claque la porte, sa prochaine destination est annoncée

La rédaction

Neymar veut clore son chapitre avec le PSG. Marqué par les insultes de certains supporters, l'international brésilien envisagerait, pour la première fois depuis bien longtemps, un départ. Poussé, aussi, vers la sortie par ses dirigeants, le joueur pourrait évoluer en Premier League, où quelques clubs ont les moyens de supporter son salaire XXL.

« Neymar, casse-toi ». Le chant des supporters parisiens résonnent encore dans la tête de Neymar. Il y a quelques jours, plusieurs fans du PSG se sont rendus devant le domicile du joueur pour réclamer son départ et proférer des insultes. Un événement, qui aurait, profondément, marqué le Brésilien.

Insulté, Neymar veut se tirer

Choqué, Neymar ne souhaiterait plus défendre les couleurs du club la saison prochaine. Lié au PSG jusqu'en 2027, il aurait annoncé sa décision à plusieurs de ses proches, qui lui cherchent une nouvelle porte de sortie.

Un avenir en Premier League pour Neymar ?