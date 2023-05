Le PSG est passé à l’action pour régaler Mbappé

Arnaud De Kanel

Luis Campos devra recruter du lourd cet été pour convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG. En attaque, le Portugais compterait lui offrir ce qu'il demande depuis plus d'un an, à savoir un attaquant de fixation pour le mettre dans les meilleurs dispositions. Et pour cela, Campos aurait déjà rencontré une pointure à ce poste.

Comme à son habitude, le PSG risque d'animer le prochain mercato estival, aussi bien dans le sens des départs, avec ceux espérés de Carlos Soler et Renato Sanches comme nous vous l'avons révélé, mais aussi dans celui des arrivées. Le club de la capitale veut construire autour de Kylian Mbappé et compte l'épauler avec un véritable attaquant de pointe en la personne d'Harry Kane. Luis Campos aurait entamé les grandes manoeuvres.

Le PSG s'intéresse à Kane

Il y a quelques semaines, Le Parisien faisait écho d'un intérêt prononcé du PSG pour Harry Kane. L'attaquant anglais pourrait être tenté par un nouveau challenge, lui qui n'a jamais quitté l'Angleterre. Pour le savoir, Luis Campos serait allé à la rencontre de son entourage.

Un rendez-vous entre Campos et le clan Kane