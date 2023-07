Un prodige fait saliver le PSG, le feu vert est donné

Pierrick Levallet

À la recherche de nouveaux talents sur le mercato, le PSG voudrait recruter un autre crack en plus de Cher Ndour. Luis Campos aurait ainsi jeté son dévolu sur Arda Güler, le prodige de Fenerbahçe. Mais le FC Barcelone serait également sur le coup. D'ailleurs, le joueur de 18 ans aurait donné son feu vert pour signer au sein du club catalan.

Lors de ce mercato estival, le PSG a prévu un recrutement de folie. Après Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio et Kang-In Lee, Luis Campos s’apprête à boucler l’arrivée de Lucas Hernandez pour un montant avoisinant les 50M€. Néanmoins, le conseiller football parisien ne compterait pas s’arrêter. Doté d’une forte réputation en Europe, le Portugais souhaite dénicher de nouveaux talents et les faire signer au PSG. Dans cette optique, il aurait déjà finalisé la venue de Cher Ndour en provenance du Benfica Lisbonne. Mais ce ne serait pas tout. Luis Campos en pincerait également pour Arda Güler, qui a impressionné avec Fenerbahçe cette saison (6 buts et 7 passes décisives en 35 matchs). Néanmoins, le crack turc devrait prendre une toute autre direction sur le mercato.

Güler a dit oui au FC Barcelone

À en croire les informations du journaliste turc Sercan Hamzaoglu, Arda Güler se serait entretenu avec Deco en vue d’un éventuel transfert au FC Barcelone. La rencontre entre les deux parties se serait très bien déroulée, et le crack de Fenerbahçe aurait même fait savoir qu’il était favorable à une arrivée en Catalogne. Le joueur de 18 ans aurait donné son feu vert pour son transfert au Barça .

Le Barça touche au but