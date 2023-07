Éjecté par le PSG, il a choisi sa prochaine destination

Alexis Brunet

Le PSG va devoir vendre certains joueurs cet été. Ils sont beaucoup à avoir le statut d'indésirable dans la capitale. Renato Sanches en fait partie. Le Portugais voudrait bien quitter Paris, notamment pour rejoindre la Roma, mais les deux formations n'ont toujours pas discuté entre elles, du moins pour le moment.

Ces derniers temps, on entend plus parler du PSG pour ses arrivées que ses départs. Il ne manque que l'officialisation, mais Luis Campos a déjà bouclé les signatures de Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Marco Asensio et de Lucas Hernandez. Il est très possible que d'autres joueurs débarquent dans la capitale cet été, notamment en attaque. Victor Osimhen, Harry Kane et Bernardo Silva sont les pistes principales du conseiller football parisien.

Renato Sanches veut aller à l'AS Roma

En ce qui concerne les départs, seulement deux joueurs ont quitté le PSG. C'était Lionel Messi et Sergio Ramos, tous les deux en fin de contrat le 30 juin. Mais Luis Campos va aussi devoir trouver une solution pour certains indésirables parisiens s'il veut réussir son mercato. En ce sens, Renato Sanches pourrait faire ses valises. Le Portugais, arrivé l'été dernier en provenance de Lille, n'a pas donné satisfaction cette saison, et il a souvent été blessé. Selon les informations de Sky Sport Italia , le milieu de terrain portugais souhaiterait rejoindre la Roma et José Mourinho cet été. Mais les deux formations n'ont pas encore discuté de l'avenir du champion d'Europe 2016.

Mercato : Il débarque au PSG et lâche un message poignant https://t.co/B4a5eDBwON pic.twitter.com/7BtzzIwpZc — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

D'autres indésirables pourraient partir du PSG

Renato Sanches n'est pas le seul à être poussé vers la sortie par le PSG. Leandro Paredes est par exemple en instance de départ. Il pourrait rejoindre Galatasaray dans les prochains jours. Mauro Icardi pourrait aussi rester en Turquie où il a réalisé une bonne saison l'année dernière, à moins que des clubs de Serie A ne tentent leur chance. L'avenir de Georginio Wijnaldum, Julian Draxler ou bien d'Abdou Diallo est aussi flou.