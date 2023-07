Christophe Galtier veut jouer un sale tour au PSG !

Pierrick Levallet

Seulement un an après son arrivée, Christophe Galtier va faire ses valises et quitter le PSG. L'entraîneur de 56 ans ne sera pas reconduit et devrait être remplacé par Luis Enrique sur le banc parisien. Néanmoins, le technicien espagnol n'a toujours pas été annoncé comme le nouvel entraîneur du PSG puisque Christophe Galtier bloquerait tout pour le moment.

L’été dernier, le PSG actait une grande révolution en interne. Pour remplacer Leonardo, le club de la capitale missionnait Luis Campos pour gérer le mercato. Et la direction parisienne accordait sa confiance à Christophe Galtier pour succéder à Mauricio Pochettino. Mais à peine un an après son arrivée, le technicien de 56 ans va déjà faire ses valises.

Galtier au cœur d’un énorme scandale, le PSG peut souffler https://t.co/h0gFaBzlLS pic.twitter.com/Fz1g6ClVue — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Luis Enrique va remplacer Galtier

Marqué par une saison éprouvante, tant sur le plan sportif qu’extra-sportif, Christophe Galtier ne poursuivra pas l’aventure comme Le10Sport.com a pu vous le révéler. Luis Campos doit donc lui trouver un successeur, et tout semble indiquer que ce sera Luis Enrique qui prendra les rênes du PSG la saison prochaine. Mais à ce jour, Christophe Galtier est encore sous contrat, aucun accord n’ayant été trouvé pour le rompre.

Aucun cadeau ne serait fait au PSG