Mercato : Départ annoncé, un gros sacrifice est demandé au PSG

Alexis Brunet

Luis Campos aurait déjà fait signer de nombreux joueurs. D'autres vont sans doute arriver, mais le Portugais devra aussi un moment réussir à vendre certains éléments. Renato Sanches intéresse par exemple l'AS Roma de José Mourinho. Mais le club italien demande au PSG de prendre en charge une grosse partie du salaire du joueur, pour un éventuel prêt.

Cela fait une vingtaine de jours que le mercato a ouvert ses portes et le PSG n'a pas chômé. Aux dernières nouvelles, six joueurs auraient déjà rejoint les rangs parisiens pour la saison prochaine. Lucas Hernandez et Milan Skriniar pour la défense, Cher Ndour et Manuel Ugarte au milieu de terrain, et Kang-in Lee ainsi que Marco Asensio d'un point de vue offensif.

La vente de joueurs, le problème du PSG

C'est connu de tous, le PSG n'a aucun problème pour acheter des joueurs. En revanche quand il s'agit d'en vendre, c'est plus compliqué pour les dirigeants parisiens. Pour l'instant seul Lionel Messi et Sergio Ramos ont officiellement quitté la capitale et ils étaient tous les deux en fin de contrat. Pourtant ils sont plusieurs à être poussé vers la sortie, mais il est très difficile de trouver un point de chute à certains indésirables parisiens, la faute à leur salaire très élevés.

Renato Sanches pourrait aller à l'AS Rome