Le nouvel entraîneur du PSG est loin de faire l'unanimité

Benjamin Labrousse

Dans les prochains jours, le PSG devrait annoncer la nomination de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur. L’Espagnol va succéder à Christophe Galtier dont les modalités de départ sont toujours en discussion en interne. L’ancien sélectionneur de la Roja arrive à Paris avec une grosse réputation, même si certains comme Pascal Dupraz penchaient pour un autre profil.

Un an après sa nomination surprise, Christophe Galtier va être démis de ses fonctions par le PSG. Désireux d’entamer un nouveau cycle, le club parisien devrait nommer Luis Enrique à la tête de l’équipe première. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité le 7 juin dernier, l’Espagnol a toujours possédé de forts soutiens en interne, que ce soit à Paris, ou bien du côté de Doha.

Luis Enrique arrive à Paris avec une grande réputation

Luis Enrique va donc devenir le prochain entraîneur du PSG dans les prochains jours. L’ancien du FC Barcelone sera par ailleurs le 2ème entraîneur du club parisien ayant déjà remporté la prestigieuse Ligue des Champions, après Carlo Ancelotti. Mais pour Pascal Dupraz, le manque d’expérience de ce dernier à l’étranger pourrait poser quelques difficultés à Luis Enrique dans son adaptation au PSG.

« J'aurais préféré Mourinho, Klopp ou Guardiola »