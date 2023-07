Cette star quitte le PSG, il annonce une date pour son transfert

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis la fin de son engagement avec le PSG ce vendredi, Sergio Ramos serait sur le point de rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami. Interrogé sur le recrutement de la franchise de MLS, le président Jorge Mas a lâché toutes ses vérités, affirmant que les transferts estivaux seront officialisés avant le 15 juillet.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Sergio Ramos n'a pas réussi à s'entendre avec la direction parisienne pour prolonger. Selon les informations de SPORT , le vétéran espagnol de 37 ans voulait parapher un nouveau bail à Paris, mais les hautes sphères rouge et bleu ont préféré le laisser filer, et ce, parce qu'elles comptent se débarrasser des joueurs âgés et gourmands financièrement.

Ça s'accélère pour le transfert d'un indésirable du PSG https://t.co/GIZL6RM2fQ pic.twitter.com/RZkqYWoufQ — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Sergio Ramos est à un pas de l'Inter Miami

Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Sergio Ramos serait sur le point de s'engager en faveur de l'Inter Miami d'après SPORT . Alors qu'il a quitté le PSG ce vendredi, l'ancien capitaine du Real Madrid devrait s'engager librement et gratuitement en faveur de la franchise de MLS, et suivre ainsi l'exemple de Lionel Messi (36 ans). D'ailleurs, à en croire Jorge Mas, l'Inter Miami de David Beckham ne devrait pas tarder à officialiser la signature de Sergio Ramos.

«Toutes les annonces seront faites avant le 15 juillet»