C'est confirmé, détesté à l’OM il prépare un cadeau inattendu

Axel Cornic

Il y a des entraineurs qui ont laissé une trace à l’Olympique de Marseille, comme Marcelo Bielsa. D’autres ont plutôt laissé de très mauvais souvenirs et c’est le cas de Rudi Garcia, qui est peut-être le coach marseillais le plus décrié des dernières années. Après être passé par l’Olympique Lyonnais et l’Arabie Saoudite, il est désormais au Napoli... et pourrait bien rendre service à l’OM !

Pour le moment, le mercato de l’OM est assez calme puisque Pablo Longoria a bouclé une seule recrue avec Geoffrey Kondogbia, si on exclut la levée des options de Ruslan Malinovskyi et d’Amine Harit. Mais d’autres devraient arriver et Marcelino va sans aucun doute être au centre des échanges, avec certains postes manquent cruellement de profondeur.

Il lâche une énorme annonce sur un transfert à l’OM ! https://t.co/AL4kDfLpoR pic.twitter.com/uQ6c0ilXbW — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

L’OM va toucher 30% sur le futur transfert de Lopez

Mais en période de mercato on ne dit jamais non à de l'argent frais et après Arkadiusz Milik, transféré à la Juventus pour un peu plus de 6M€, un petit pactole pourrait encore arriver d’Italie. Car lors du départ de Maxime Lopez en 2021, Pablo Longoria a inséré une clause permettant à l’OM de récupérer 30% sur son prochain transfert. Evalué à 15M€ par le site spécialisé Transfermarkt , l’actuel milieu de Sassuolo pourrait donc rapporter entre 4 et 5M€ à son club formateur !

« J’aime bien une équipe dans le Sud, c’est pas mal. Ça ressemble beaucoup à Marseille »

Et ça tombe bien, un départ est bel et bien dans les tuyaux. Lors d’un entretien accordé à Le Média Carré tout récemment, Maxime Lopez a en effet fait part de son envie de découvrir d’autres horizons. « Je pense qu’il est venu le moment d’aller voir un peu plus haut. Je suis très bien en Italie, j’aime beaucoup le pays » a confié l’ancien de l’OM. « J’aime bien une équipe dans le Sud, c’est pas mal. Ça ressemble beaucoup à Marseille, c’est tout ce que j’aime dans un club ».

Rudi Garcia l’attend au Napoli