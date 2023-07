Son transfert tombe à l’eau, c’est terrible pour le PSG

Axel Cornic

La liste des indésirables est très longue au Paris Saint-Germain et si certains comme Leandro Paredes semblent tout proches de partir, d’autres n’arrivent pas à trouver une porte de sortie. C’est le cas de Keylor Navas, qui a officiellement retrouvé le PSG après un prêt de six mois à Nottingham Forrest et qui n’acceptera jamais de redevenir numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma.

Dès son arrivée, Christophe Galtier a souhaité régler un dossier brûlant en annonçant qu’il aurait un seul et unique titulaire au poste de gardien : Gianluigi Donnarumma. Une bien mauvaise nouvelle pour Keylor Navas, qui a ainsi passé toute la première partie de saison sur le banc, avant de partir en prêt à Nottingham Forrest.

Panique au PSG, un proche envoie Mbappé au Real Madrid https://t.co/okO1xZXKvS pic.twitter.com/yzMQBKXxSQ — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Navas est poussé vers la sortie

Le 30 juin est passé et le Costaricien va donc être présent lors de la reprise des entrainements. Mais au PSG on souhaiterait le voir partir pour ne pas compliquer les choses autour d’un Donnarumma souvent pointé du doigt cette saison. Plusieurs pistes ont été évoquées pour Navas, mais pour le moment aucun ne semble pouvoir aboutir.

L’Inter passe son tour