Mercato : Incroyable, le Real Madrid veut suivre l’exemple du PSG

Le Real Madrid continue de recruter des profils jeunes. Après les arrivées passées d'Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, le club madrilène a vu Jude Bellingham rejoindre le club cet été. Et il pourrait continuer sur cette lancée en recrutant le latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies qui ne souhaite plus prolonger à cause de l'intérêt grandissant du club madrilène. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de Lucas Hernandez et du PSG...

En attendant Kylian Mbappé qui devrait arriver au club, au mieux cet été, au plus tard l'été prochain, le Real Madrid continue de recruter intelligemment pour préparer au mieux le futur. L'effectif madrilène se rajeunit petit à petit et les Merengues tentent de reproduire le schéma du PSG pour faire venir l'un des plus prometteurs défenseur latéral gauche.

Alphonso Davies suivit de près par le Real Madrid

Le média allemand Bild , relayé par AS informe que le défenseur latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies pourrait rapidement porter la tunique du Real Madrid. Sous contrat jusqu'en 2025, le Canadien a toujours souhaité jouer pour le club madrilène. Pour le moment, le club espagnol pourrait attendre l'été prochain pour passer à l'action, la dernière année de contrat étant moins coûteuse...

L'exemple PSG ?

La stratégie madrilène est proche de celle du PSG. Lucas Hernandez, sous contrat jusqu'en 2024 avec le Bayern Munich était proche de prolonger lui aussi son contrat mais l'envie du PSG de le recruter dans ses rangs a eu raison de sa prolongation, et l'international français a signé pour le club parisien. Au grand dam du club allemand qui se serait montré déçu de l'attitude du champion du monde 2018. Concernant Alphonso Davies, le Canadien gagnerait du temps pour prolonger avec le Bayern Munich, sachant que le Real Madrid veut le recruter. Et le récent départ de Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club n'a rien arrangé.