Le PSG a recalé un attaquant «extraordinaire»

Arnaud De Kanel

Très proche de la famille de Kylian Mbappé, Rayan Cherki a failli rejoindre le PSG lors du mercato hivernal. Les finances du club de la capitale auront finalement eu raison de ce transfert et le crack était resté à l'OL. Le PSG risque de s'en mordre les doigts.

Le PSG espérait se renforcer l'hiver dernier. Sous l'impulsion de Kylian Mbappé, Luis Campos était donc allé aux renseignements pour Rayan Cherki. Le joueur de l'OL est très proche de la famille du tricolore mais le transfert n'avait pas été finalisé. « Le PSG n’avait pas d’argent, les dirigeants ne pouvaient pas. Mais j’avais dit que ce n’était pas forcément une mauvaise idée pour le collectif », explique Jérôme Rothen. Le club de la capitale risque de le regretter car ceux qui l'ont connu à l'OL lui prédisent une grande carrière.

«J’ai toujours senti en lui cette très grande confiance en lui»

Jean-François Vulliez a côtoyé Rayan Cherki chez les jeunes à l'OL. Le futur ex-patron des apprentis footballeurs lyonnais ne tarit pas d'éloges à son sujet. « Lui, ce qu’il aime, c’est le jeu, et le défi. Il a besoin de jouer, il a besoin qu’on le challenge tout le temps. Depuis tout petit, j’ai toujours senti en lui cette très grande confiance en lui. Un jour, il me dit, il a 16 ans et je suis assis avec lui : « De toutes les façons, moi je suis là pour battre tous les records ! » « Ok, eh bien quels moyens tu vas mettre en œuvre » je lui rétorque. Je ne sais pas si à l’époque il a conscience de ce que cela engendre, mais nous savons depuis le début qu’il a les qualités intrinsèques pour le faire. Il a bien avancé cette année sur ce sujet », a-t-il déclaré pour RMC Sport .

«S’il met le travail en lien avec son talent, un jour, il sera extraordinaire»