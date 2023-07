Coup de tonnerre, le PSG répond à Mbappé avec une lettre fracassante

Thibault Morlain

Le feuilleton Kylian Mbappé anime actuellement le marché des transferts. Tout est parti d’une lettre envoyée par l’attaquant du PSG à sa direction afin d’annoncer qu’il n’activerait pas son année supplémentaire en option, laissant ainsi planer la menace d’un départ libre en 2024. De quoi déclencher l’énorme colère du PSG qui aurait à son tour répondu à Mbappé à travers un courrier.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre des toutes les discussions. Ça a même été le cas ce mercredi à l’occasion de la présentation de Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG. Nasser Al-Khelaïfi a alors pris la parole sur Mbappé, ne cachant pas sa déception concernant la volonté du numéro 7 parisien de ne pas prolonger : « Il ne peut pas partir gratuitement. C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n’est pas discutable. Et j’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement ».

Le PSG répond à Mbappé

Cette colère de Nasser Al-Khelaïfi fait donc suite à non une, mais deux lettres de Kylian Mbappé. Selon les informations de L’Equipe , le joueur du PSG aurait envoyé un autre courrier à la direction parisienne afin d’expliquer les raisons de son choix. Un moyen de communication que le club de la capitale aurait également utilisé pour répondre au natif de Bondy. Comme révélé par le quotidien sportif, le PSG aurait à son tour une lettre, longue de 3 pages, à Kylian Mbappé. Et la réponse était visiblement assez sèche…

Les arguments du PSG