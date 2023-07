Mercato : Il claque la porte de l'OM et sort du silence

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après six mois délicats, Sead Kolasinac s’est imposé comme un cadre de l’OM. En fin de contrat le 30 juin dernier, l’international bosnien n’a pas prolongé et vient de s’engager avec l’Atalanta Bergame. L’ancien joueur d’Arsenal a posté un message d’adieu sur ses réseaux sociaux.

C’est désormais officiel, Sead Kolasinac ne prolongera pas à l’OM. Le latéral gauche bosnien, qui arrivait au terme de son contrat le 30 juin dernier, a décidé de s’engager avec l’Atalanta Bergame. Un petit coup dur pour l’OM qui lui avait proposé une prolongation de contrat de deux saisons il y a quelques semaines.

Kolasinac file à l’Atalanta Bergame

Finalement, Sead Kolasinac a privilégié la proposition de l’Atalanta Bergame. Le club italien lui offre trois saisons de contrat avec un salaire de 2M€ annuels. Maintenant que son départ a été officialisé, Kolasinac a glissé un message sur son compte Instagram .

C’è un nuovo T̶a̶n̶q̶u̶e̶ 𝗧𝗮𝗻𝗸 in città 🇧🇦 Benvenuto Sead!There's a new T̶a̶n̶q̶u̶e̶ 𝗧𝗮𝗻𝗸 in town 🦾 Welcome #Kolašinac! #WelcomeKolašinac #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/j7svxPBNAo — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 6, 2023

«Un honneur de faire partie de ce club incroyable»