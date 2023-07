PSG : Un contrat astronomique attend Mbappé !

Alexis Brunet

Le feuilleton Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler. Et ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a été très clair : il n'est pas question que le Français parte librement en 2024. Ainsi, le club de la capitale attend une réponse d'ici deux semaines de Mbappé à propos d'une prolongation. Sans quoi, la porte s'ouvrira pour un transfert. Une aubaine alors pour le Real Madrid, où tout est déjà prêt pour accueillir le natif de Bondy.

Ça y est, le PSG a enfin passé la seconde cet été. Après avoir présenté Luis Enrique mercredi après-midi à la presse, le club de la capitale a annoncé officiellement ses deux premières recrues du mercato. Il s'agit de Milan Skriniar et de Marco Asensio. Cela faisait plusieurs semaines que les rumeurs annonçaient que les deux joueurs avaient déjà signé leur contrat. D'autres renforts devraient être annoncés prochainement.

Quid de l'avenir de Mbappé ?

Au-delà des recrues, ce qui intéresse le plus les supporters du PSG, c'est de savoir si Kylian Mbappé va rester au club ou non. Le Français a été au centre de nombreuses questions des journalistes à Luis Enrique et du Nasser Al-Khelaïfi. Il faut dire que le joueur ne veut pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Paris devra donc prendre une décision, soit le garder cet été, et le voir peut-être partir libre l'année prochaine, soit le vendre dès ce mercato estival.

Le contrat de Mbappé au Real Madrid est prêt