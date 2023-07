Incroyable, Mbappé envoie une nouvelle lettre au PSG

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé avait provoqué un véritablement tremblement de terre sur la planète football. La raison ? Le joueur du PSG avait envoyé une lettre à sa direction pour expliquer qu’il n’activerait pas son année supplémentaire en option. Et voilà que par la suite, Mbappé avait fait parvenir un autre courrier au PSG.

Il y a un an, Kylian Mbappé prolongeait avec le PSG. Il était annoncé que ce nouveau contrat liait les deux parties jusqu’en 2025. En réalité, le Français dispose d’un bail jusqu’en 2024 et d’une année supplémentaire en option. Alors que Mbappé a la main concernant cette option, le joueur du PSG a d’ores et déjà décidé qu’il ne l’activerait pas et l’a communiqué à sa direction à travers une lettre.

PSG : La nouvelle bombe sur le transfert de Mbappé https://t.co/1npoN7xwg1 pic.twitter.com/dAak2Yiftf — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Mbappé envoie une première lettre au PSG…

Comme le rappelle L’Equipe , c’est le 13 juin dernier que le PSG a reçu cette lettre de Kylian Mbappé. Un courrier antidaté au 12 juillet 2022, soit quelques semaines seulement après la prolongation du Français, dans lequel Mbappé annonce donc au PSG qu’il ne prolongera pas jusqu’en 2025.

… puis une deuxième !

Mais voilà que Kylian Mbappé ne se serait pas arrêté à un seul courrier adressé au PSG. En effet, selon les informations du quotidien sportif, quelques jours plus tard, le numéro 7 du club de la capitale aurait envoyé un nouveau courrier au club de la capitale. Quel était alors le contenu du message ? Mbappé expliquait visiblement les raisons de sa volonté de ne pas activer son option pour rester jusqu’en 2025.