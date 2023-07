Mbappé, Skriniar, Openda… Toutes les infos mercato du 6 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : La prime qui fait peur dans le dossier Mbappé

Mercredi, en conférence de presse, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a mis un coup de pression public à Kylian Mbappé en affirmant qu'il refuserait de le voir partir libre dans un an. Et RMC Sport nous en apprend un peu plus en expliquant que l'attaquant français toucherait une prime de fidélité de 40M€ s'il appartient toujours au PSG d'ici le 31 juillet, d'où l'ultimatum fixé par Al-Khelaïfi.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG prêt à écarter Kylian Mbappé ?

L'EQUIPE réagit également dans ses colonnes du jour sur cette sortie d'Al-Khelaïfi qui fait tant parler au sujet de Kylian Mbappé, et selon le quotidien sportif, l'attaquant français pourrait même être écarté du groupe professionnel à la rentrée si sa situation n'évolue pas, comme ce fut le cas pour Adrien Rabiot en 2019.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : La mère de Kylian Mbappé va réagir

Bien évidemment, la presse espagnole est également au taquet sur ce malaise Mbappé au PSG. Et selon les informations du Chiringuito , Fayza Lamari, la mère de l'attaquant français, va prochainement annoncer au PSG le choix de son fils, à savoir s'il prolongera ou non son contrat qui court jusqu'en juin 2024.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG fixe un ultimatum pour Mbappé

Après la conférence de presse mercredi, Nasser Al-Khelaïfi a accordé quelques mots au Parisien cet l'épineux cas Kylian Mbappé, et le président du PSG a annoncé que l'attaquant français devrait se décider au plus tard « la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines ». L'ultimatum est donc posé pour Mbappé, qui n'a toujours pas réagi aux propos de son président.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Mbappé : Le PSG a déjà choisi son remplaçant

Le Corriere dello Sport réagit au malaise entre Kylian Mbappé et le PSG, faisant le lien avec l’intérêt prononcé du club de la capitale pour Victor Osimhen. Naples craindrait en effet que tout ce feuilleton ne complique sa tâche pour l’avenir du buteur nigérian. Et le quotidien italien assure qu’Osimhen deviendra la priorité absolue du PSG si Mbappé s’en va dès cet été.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG annonce l’arrivée de Skriniar

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Milan Skriniar est un joueur du PSG. Le défenseur slovaque de 28 ans, libre depuis la fin de son contrat avec l'Inter Milan, s'est engagé jusqu'en 2028 : « Je suis très heureux de faire partie de ce merveilleux Club. Le PSG est l’un des clubs les plus forts au monde avec des joueurs de classe mondiale et des supporters fantastiques », indique Skriniar dans le communiqué du PSG.



Pour plus d'informations, cliquez ici

RC Lens : Openda à Leipzig, ça brûle

Auteur d'une saison XXL avec le RC Lens, Loïs Openda n'a jamais été aussi proche de la sortie ! Foot Mercato ainsi que les médias allemands Sky et Sport1 annoncent ce jeudi matin que les négociations s'intensifient avec le RB Leipzig, et plusieurs représentants du club allemand vont même faire le déplacement dans les prochaines heures pour trouver un accord au sujet du buteur belge. Pour rappel, le RC Lens a fixé le prix de départ à 50M€ pour Openda.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L’OM a choisi son prochain buteur