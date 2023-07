Le PSG a trouvé le remplaçant de Mbappé, c’est une surprise !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Comme l’été dernier, l’avenir de Kylian Mbappé est le dossier chaud du côté du PSG. L’attaquant français ne souhaite pas prolonger son contrat, c’est pourquoi Nasser Al-Khelaïfi lui a mis la pression devant les médias. En cas de départ de Mbappé, Paris souhaiterait faire venir Ousmane Dembélé.

La situation de Kylian Mbappé risque de prendre un nouveau tournant assez rapidement. L’attaquant du PSG a confié récemment à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le club de la capitale, une annonce qui a clairement fait frissonner la direction parisienne. Présent en conférence de presse mercredi pour la présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a pris la parole sur ce dossier plus qu’épineux.

«J’ai été tellement déçu»

« Mbappé l’a dit publiquement, il ne peut pas partir libre. J’ai été très choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. J’ai été tellement déçu parce que ça ce n’est pas Kylian. Je connais Kylian c’est un garçon fantastique, ce n’est pas lui. Partir gratuitement d’un club français, causer du tort au plus grand club français ? Ce n’est pas Kylian ! Je le répète quand j’ai appris cette information, j’ai été tellement déçu… Il doit décider vite. La semaine prochaine, dans les dix jours au plus tard… maximum dans deux semaines ! Et s’il ne veut pas signer, la porte est ouverte ! C’est valable pour lui comme pour les autres d’ailleurs. Le club est plus grand que quiconque. Il n’y a personne de plus grand que le club, personne, y compris moi-même », a lâché le patron du PSG au micro de RMC Sport.

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la situation contractuelle de Kylian Mbappé en marge de la présentation de Luis Enrique. pic.twitter.com/CpZU3nuuua — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Dembélé est la priorité si Mbappé part