Le PSG a bouclé un transfert historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau joueur du PSG, Milan Škriniar s'est engagé jusqu'en 2028 avec le club de la capitale. Et l'ancien défenseur central de l'Inter Milan est déjà dans l'histoire de son nouveau club. En effet, il devient le premier joueur slovaque de l'histoire du PSG.

Milan Škriniar sait ménager le suspens. Annoncé au PSG depuis plus d'un an, le défenseur de 28 ans vient finalement de s'engager avec le club de la capitale où il a paraphé un contrat jusqu'en juin 2028. Arrivé libre après la fin de son bail à l'Inter Milan, Škriniar a d'ailleurs déjà écrit l'histoire du PSG sans même avoir disputé la moindre minute pour le moment. En effet, il est devenu le premier joueur slovaque à signer à Paris. Et visiblement, il était déjà au courant.

🆕✍️Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Škriniar pour les cinq prochaines saisons.Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028.#WelcomeŠkriniar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023

Škriniar, premier joueur slovaque de l'histoire du PSG

« Oui ! J'ai vu cela, c'est beau comme première pour moi, je n'ai pas encore joué que je suis déjà entré dans l'histoire du club. Plus sérieusement, je l'ai appris quand j'ai signé mon contrat, c'était une fierté pour moi, pour mon pays et pour ma famille. J'en suis très heureux, et ce n'est que le début ! », lance Milan Škriniar lors de sa première interview pour le site officiel du PSG, avant d'adresser un message aux fans parisiens.

«Paris est magique !»