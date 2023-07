Trahi par le PSG, le clan Mbappé prépare une terrible vengeance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton de l'année dernière est encore présent dans les têtes du clan Mbappé. Selon le journaliste Thibaud Vézirian, l'entourage de la star parisienne serait encore très marqué par l'épisode de son transfert avorté au Real Madrid. Désormais, l'heure serait à la riposte pour l'international français, prêt à quitter le PSG en tant qu'agent libre en 2024.

L'ultimatum est lancé. « Il va falloir prendre une décision. La semaine prochaine, ces dix prochains jours, maximum deux semaines. S'il ne veut pas signer, la porte est ouverte, c'est une certitude » a prévenu Nasser Al-Khelaïfi mercredi dernier. Actuellement au Cameroun, Kylian Mbappé n'a pas encore répondu, mais le joueur a un plan de carrière tout tracé. Il souhaiterait aller au bout de son contrat avec le PSG avant de s'envoler pour une nouvelle destination.

Mbappé : Incroyable, le PSG reçoit déjà une offre surréaliste https://t.co/Cs51xwIjLO pic.twitter.com/jXyCx7DXfm — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

« Le clan Mbappé s’est senti trahi »

Pour Thibaud Vézirian, cela est une manière pour Kylian Mbappé et son entourage de se venger après l'épisode de l'année dernière. « Le clan Mbappé s’est senti trahi après la prolongation de 2022, malgré le contrat pharaonique. Ils veulent donc prendre de l’argent et partir libre en 2024, tout en se faisant bien voir par les supporters. Exercice d’équilibriste (…) Ce serait en tout cas étonnant de le voir prolonger cet été. Sa famille et lui semblent à un point de non retour vis à vis des décisions de la direction parisienne » a lâché le journaliste.

Le PSG met la pression sur le clan Mbappé