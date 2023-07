Transferts - PSG : Mbappé veut rejoindre des grandes stars !

Thomas Bourseau

David Beckham, Claude Makélélé, Nicolas Anelka, Sergio Ramos ou encore Keylor Navas… Toutes ces stars sont à la fois passées par le Real Madrid et le PSG. La dernière en date est Marco Asensio, fraîchement arrivé du Real Madrid au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé pourrait perpétuer une tradition vieille de plus de 20 ans si jamais il venait à débarquer à Paris.

Kylian Mbappé et le Real Madrid, Acte V. Depuis son plus jeune âge, le natif de Bondy semble être une signature rêvée du club merengue où il avait fait des tests en décembre 2012 au moment de ses 14 ans. Le club le plus titré en Europe sur la scène européenne souhaitait l’intégrer à son centre de formation, mais en 2021 pour L'Obs , Mbappé révélait que ses parents cultivaient le désir qu’il continue de grandir dans la culture française et d’y faire ses classes.



En 2017, au moment de son transfert au PSG, le Real Madrid avait trouvé un accord avec le clan Mbappé, qui a finalement décidé de s’envoler pour le Paris Saint-Germain en provenance de l’AS Monaco. A l’été 2021, après la désillusion de l’Euro avec l’équipe de France, Mbappé avait réclamé un bon de sortie à ses dirigeants, estimant qu’il ne devait pas partir libre de tout contrat en 2022, en vain. Et pourtant, selon The Athletic, la dernière offre du Real Madrid cet été -là s’était élevé à 200M€, ce que le PSG réclamerait cet été.



Avant le mercato estival de 2022, il semblait que Mbappé allait débarquer au Real Madrid en tant qu’agent libre. Néanmoins, une prolongation surprise est survenue au PSG, mais à présent, nous sommes en plein milieu de l’Acte V. Se sentant trompé par la décision de Mbappé de ne pas actionner la clause pour activer la dernière année de son contrat, le PSG a lancé un ultimatum au clan Mbappé en lui faisant savoir qu’il avait au maximum deux semaines pour faire le choix de prolonger ou bien il serait transféré avant la fin du mercato. En coulisses, le Real Madrid jubilerait puisque selon ESPN , à la fois Mbappé et le club merengue seraient prêts à entamer leur collaboration dès cet été.

Nicolas Anelka le précurseur, deux aventures à Paris, une pige au Real Madrid en 2000

Kylian Mbappé rejoindrait une longue lignée de joueurs ayant à la fois évolués au PSG et au Real Madrid. Le premier étant Nicolas Anelka. Passé à deux reprises au PSG entre 1995 et 1997 ainsi qu’entre 2000 et 2002, Anelka a fait un stage d’une saison bien mouvementée pour lui au Real Madrid en 1999/2000. Très peu habitué à la pression médiatique constante entourant les joueurs du Real Madrid, Anelka n’a pas vécu une saison idyllique au sein de la capitale espagnole, mais avait tout de même apporté sa pierre à l’édifice en inscrivant un but en demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (2-0). Le Real Madrid souleva la C1 cette année-là.

Gabriel Heinze, entre le PSG et l’OM, il y a le Real Madrid

Arrivé au PSG au tout début du millénaire en 2001, Gabriel Heinze a passé trois saisons à Paris pour plus de 130 matchs disputés avant de s’envoler pour Manchester United et puis le Real Madrid en 2007. Comme Anelka, Heinze a connu le PSG avant le Real Madrid, où il est resté deux saisons. Mais ce ne fut pas le cas de Claude Makélélé.

PSG : Mbappé provoque un coup de pression à l’étranger ! https://t.co/TlTvlac4Vx pic.twitter.com/fgDQHH6GUC — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Claude Makélélé, le Real avant Paris

Il est le premier joueur de cette liste à avoir connu le Real Madrid avant de relever le challenge PSG, mais sûrement pas le dernier. En effet, après s’être fait un nom en Espagne au Celta Vigo à la fin du siècle dernier, Claude Makélélé a effectué trois grosses saisons dans l’entrejeu du Real Madrid entre 2000 et 2003. Après un passage à Chelsea qui l’a hissé au rang d’icône du club londonien, Makélélé a terminé sa carrière à Paris, comme un certain David Beckham.

Beckham : Spice Boy au Real Madrid, départ à la retraite en légende au PSG

David Beckham a tout gagné sur ses terres anglaises à Manchester United en l’espace de 11 ans avant de signer dans le club le plus titré en Coupes d’Europe : le Real Madrid, en 2003. Arrivé à Madrid avec le statut de superstar tant sur le terrain qu’en dehors, « Becks » a effectué quatre saisons à la Casa Blanca avant de vivre son rêve américain à Los Angeles et la vie italienne au Milan AC. Le temps d’un ultime challenge de six mois au PSG en 2013, Beckham a remporté quelques titres nationaux avant de tirer sa révérence en pleurs et les cheveux pleins de teinture aux couleurs du PSG.

Angel Di Maria sur le toit de l’Europe au Real Madrid, la rédemption au PSG

Comme ce fut le cas pour Claude Makélélé et David Beckham, Angel Di Maria a connu le Real Madrid et les grandes soirées européennes de Ligue des champions avant de signer au Paris Saint-Germain. Arrivé à l’été 2015 en provenance de Manchester United où il a passé une sale saison, Di Maria est entré dans les coeurs des supporters parisiens, à l’image de sa célébration fétiche, mais n’est pas parvenu à offrir la tant désirée Ligue des champions au PSG comme il avait pesé pour la Decima du Real Madrid en 2014.

Le flop Jesé, le globe-trotter Diarra

Très tôt utilisé par le Real Madrid, Jesé Rodriguez s’est totalement perdu dès lors qu’il a posé un pied sur le sol français en 2016. Au PSG, Jesé a voyagé de club en club où il ne cessait d’être prêté et n’a jamais apporté un plus au Paris Saint-Germain jusqu’à son départ définitif en 2021. Lassana Diarra a connu une flopée de clubs et a joué à la fois à l’OM et au PSG. Habitué des rivalités, il a également porté les maillots de Chelsea et d’Arsenal. Mais l’espace de trois saisons, Lassana Diarra, dit « Lass » en Espagne, a défendu les couleurs du Real Madrid avant de finir sa carrière au PSG, comme Makélélé et Beckham avant lui.

Keylor Navas et Sergio Ramos, le sauvetage du PSG. Le Real Madrid relance Areola

Jugés plus aussi importants qu’auparavant par le Real Madrid, Keylor Navas et Sergio Ramos ont tous deux, à leurs manières, été poussés vers la sortie. Et à chaque fois, que ce soit en 2019 ou en 2021, le PSG a été présent pour les accueillir. Navas et Ramos ont énormément comptés pour les titres européens du Real Madrid. 2014, 2016, 2017 et 2018 pour Sergio Ramos et les trois derniers cités pour le portier costaricien. En 2019, Alphonse Areola a fait le chemin inverse en étant prêté au Real Madrid où il servait de doublure à Thibaut Courtois. Un prêt qui n’a pas débouché sur un transfert définitif. Bien qu’il n’ait disputé qu’un match avec l’équipe première du Real Madrid, Pablo Sarabia a également joué pour les deux clubs.

Hakimi n’a pas eu sa chance au Real Madrid, mais est indéboulonnable au PSG

Achraf Hakimi a été formé au Real Madrid qui a longtemps misé sur lui. Zinedine Zidane avait d’autres plans et lui préférait Dani Carvajal. De quoi pousser le Real Madrid à prêter Hakimi au Borussia Dortmund pendant deux années où il a explosé avant de confirmer à l’Inter. Ce qui lui a valu l’intérêt du PSG qui a dégainé plus de 60M€ pour s’attacher ses services à l’été 2021. A Paris, Achraf Hakimi revit, mais écouterait le Real Madrid selon son agent Alejandro Camano si jamais le club merengue dégainait une offre.

Asensio débarque à Paris, chemin inverse pour Mbappé ?

Entre 2015 et 2023, Marco Asensio était contractuellement lié au Real Madrid et a pris part à diverses campagnes pleines de succès du club merengue en Ligue des champions. Mais il avait besoin de se lancer un nouveau challenge comme il l’a révélé aux médias du PSG jeudi dans la foulée de l’officialisation de sa venue en tant qu’agent libre. Et si Kylian Mbappé faisait le chemin inverse ? Le PSG est déterminé à vendre le meilleur buteur de son histoire s’il refusait toujours de prolonger son contrat d’ici la fin du mois de juillet. Le Real Madrid l’attend à bras ouverts. Reste à savoir ce qu’il adviendra de ce feuilleton endiablé.