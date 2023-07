Surprise, Griezmann vend la mèche pour un gros transfert au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très proche de Jorge Mendes, Luis Campos multiplie les opérations avec l'agent portugais. Ainsi, Marco Asensio s'est déjà engagé avec le PSG tandis que Manuel Ugarte va suivre dans les prochaines heures. Et tandis que la priorité reste Bernardo Silva, Joao Felix est également lié au PSG. Dans ce dossier, Antoine Griezmann a peut-être vendu la mèche de façon bien involontaire.

Pour réussir un mercato d'envergure et renforcer massivement l'effectif du PSG, Luis Campos a décidé de s'appuyer sur son réseau. Ainsi, le conseiller sportif parisien a déjà bouclé plusieurs opérations avec Jorge Mendes. Le très influent agent portugais a ainsi envoyé Marco Asensio à Paris cet été, en attendant les officialisations de Manuel Ugarte et Kang-In Lee. Mais ce n'est probablement pas terminé puisque Bernardo Silva est la grande priorité du PSG pour la suite du mercato. Mais un autre joueur de l'écurie Mendes serait très chaud à l'idée d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique.

Joao Felix rêve du PSG

En effet, selon les informations de AS , Joao Felix souhaite absolument signer au PSG. Il faut dire qu'après six mois peu concluant en prêt à Chelsea, l'international portugais souhaite rebondir dans un nouveau club, et malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League, sa volonté et de rejoindre Luis Enrique au PSG cet été. Du côté du club de la capitale, la porte n'est pas fermée, mais aucun mouvement ne sera envisagé tant que la situation de Kylian Mbappé, voire celle de Neymar, ne sera pas définitivement réglée.

Griezmann récupère son numéro 7