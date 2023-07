Transfert historique, l’OM annonce du lourd

La rédaction

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha n'a pas répondu aux attentes des supporters et des dirigeants marseillais lors de cette seconde partie de saison. Mais le buteur portugais, acheté 32M€, aura une nouvelle chance de briller la saison prochaine comme l'a souligné Javier Ribalta. Le directeur du football se montre extrêmement confiant.

Deux buts et zéro passe décisive en Ligue 1. Le bilan est famélique pour un joueur recruté 32M€ en janvier dernier. Vitinha n'a pas connu des débuts rêvés à l'OM, mais le buteur portugais peut compter sur le soutien de ses dirigeants, notamment de Pablo Longoria.

Longoria réclame de la patience

« Il a besoin d'un temps adaptation. Vitinha a la pression et on doit faire avec. Ce n'est pas une critique (...) Un attaquant a besoin de la confiance. Il faudra qu'il s'adapte à la nouvelle méthodologie » avait confié le président de l'OM. Son bras droit, Javier Ribalta, pense que l'on verra le meilleur Vitinha la saison prochaine.

« Quand il commencera avec une vraie préparation, il fera ce qu’il sait faire »