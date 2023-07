PSG : Leonardo clashe Mbappé, il se fait recadrer en public

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien directeur sportif du PSG, Leonardo n'a pas mâché ses mots en évoquant le cas Kylian Mbappé. Il y a quelques jours, le Brésilien a donné son avis et encouragé son ancienne équipe à vendre sa star cet été. Selon lui, l'international français manque de leadership. Une sortie, qui a fait réagir le journaliste Dominique Séverac, qui suit le PSG au quotidien.

Tout le monde a un avis sur le dossier Kylian Mbappé. Rappel des faits : le joueur a pris la décision de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Il refuse pour autant de quitter le PSG cet été et compte aller au bout de son contrat. Sauf que sa direction refuse de le conserver pour le voir partir libre l'année prochaine. La situation est bloquée. Mais selon Leonardo, le PSG ferait le bon choix en se séparant de Kylian Mbappé cet été.

« C'est difficile de construire une équipe autour de lui. »

A en croire l'ancien directeur sportif du PSG, Mbappé n'est pas indispensable au PSG. « Avec son comportement ces deux dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur, pas un créatif. C'est difficile de construire une équipe autour de lui » avait-il confié à L'Equipe. Un constat, que ne partage pas Dominique Séverac.

Leonardo reçoit une réponse