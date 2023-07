Mbappé - PSG : L’erreur fatale du Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG se retrouve dans une situation plus que périlleuse avec Kylian Mbappé, un départ libre dans un an semble désormais être une issue plus qu’envisageable à ce feuilleton. Et pour Daniel Riolo, les dirigeants parisiens ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes après les efforts consentis pour prolonger leur star il y a un an.

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé a mis le feu au sein de la direction du PSG en annonçant sa ferme intention de ne pas activer l'option pour prolonger d'une saison et donc d'honorer la dernière année de son bail et partir libre en 2024. Une perspective que le PSG refuse d'envisager au point de mettre Kylian Mbappé en vente dans le cas où il ne prolongerait pas.

Riolo fustige la gestion du PSG

« Ce sont les dirigeants qui sont à blâmer dans l’histoire. À ne jamais avoir comment gérer les départs des joueurs. Ils n’ont jamais vendu personne. On parle d’un club qui n’a jamais vendu un joueur. Qui se met dans la merde dans tous ses contrats, ils se mettent dans la merde avec Neymar, ils prolongent Kurzawa, ils prolongent Verratti, ils prolongent Marquinhos. Ils font n’importe quoi », s’agace le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«Ils sont tous en train de se faire lobotomiser par la communication du PSG»