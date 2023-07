C’est bouclé pour Kylian Mbappé, il l’annonce en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG est en grande difficulté avec sa star. Kylian Mbappé refuse en effet d’allonger son engagement mais également de plier bagage cet été, malgré l’ultimatum fixé par son club. En position de force, l’international français a les cartes en main et ne compte pas revenir sur sa position, alors que le Real Madrid surveille la situation.

Le PSG s’est-il fait piéger en prolongeant Kylian Mbappé ? Une année seulement après l’accord trouvé pour son nouveau bail, l’international français fait de nouveau les gros titres de la presse sportive, lui qui a fait savoir à ses dirigeants qu’il n’activerait pas l’option présente dans son contrat pour prolonger une année supplémentaire. Cette fois, le PSG n’est pas disposé à prendre le risque d’un départ libre et souhaite régler la situation cet été, proposant à son joueur de prolonger ou bien de plier bagage dès maintenant. Deux options qui ne vont pas à Kylian Mbappé.

« Mbappé sera au PSG la saison prochaine »

Le bras de fer est donc lancé entre le PSG et Kylian Mbappé, qui n’aurait pas l’intention de revenir sa position afin de pouvoir partir librement dans un an s’il le souhaite, direction le Real Madrid. Le feuilleton serait d’ailleurs terminé dans l’esprit de l’attaquant. « Moi je vous annonce quelque chose ce soir: Mbappé sera au PSG la saison prochaine. Est-ce que c’est une info? Oui , a lancé Daniel Riolo lundi au micro de RMC. Même s’ils (les dirigeants parisiens, ndlr) assument jusqu’au bout et mettent Mbappé sur le banc, Mbappé reste au PSG. Mbappé reste au PSG. Il est prêt à accepter cette situation. »

« Il ne partira pas cette année. Il ne veut pas partir cette année »