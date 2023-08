Mercato : Benzema attend une star, le verdict tombe

La rédaction

Après N'Golo Kanté et Karim Benzema, Al-Ittihad souhaiterait boucler un autre gros coup sur le mercato. Le club saoudien ferait tout son possible pour s'attacher les services de Mohamed Salah cet été. L'international égyptien serait d'ailleurs ouvert à une nouvelle aventure en Arabie Saoudite. Mais Liverpool et Jürgen Klopp ne seraient pas vraiment vendeurs, bien au contraire.

Après l’arrivée de Cristiano Ronaldo l’hiver dernier, l’Arabie Saoudite a fait venir de nombreuses stars cet été. Neymar, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté ou encore Karim Benzema ont rejoint le championnat saoudien lors de ce mercato estival. D’ailleurs, Al-Ittihad pousserait pour recruter un autre gros nom à l’approche de la fin du mercato.

Al-Ittihad passe à l’attaque pour Salah

En effet, le nouveau club de Karim Benzema souhaiterait mettre la main sur Mohamed Salah. L’équipe saoudienne aurait d’ailleurs offert un peu plus de 90M€ à Liverpool pour l’Egyptien. Ce dernier aurait d’ailleurs fait savoir à sa direction qu’il souhaitait démarrer une nouvelle aventure en Arabie Saoudite d’après les informations de Rudy Galetti. Cependant, les Reds ne semblent pas vraiment ouverts au départ de la star de 31 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025.

Liverpool ne veut pas négocier