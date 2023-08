Mercato : Transfert historique au RC Lens, un défi est lancé

Benjamin Labrousse

Cet été, le RC Lens a frappé un grand coup sur le mercato en concluant l’arrivée du très prometteur Elye Wahi. Recruté pour 30M€, l’international espoir français arrive chez les Sang et Or afin de remplacer Loïs Openda à la pointe de l’attaque. Alors que de son côté, Montpellier s’est attaché les services de l’attaquant nigérian Akor Adams, l’entraîneur Michel De Zakarian espère réussir malgré le départ de son ancien buteur.

Cette saison, le RC Lens se sait très attendu. Après un exercice 2022-2023 très réussi et marqué par la deuxième place obtenue en Ligue 1 (1 point seulement derrière le PSG), les Sang et Or devront faire face à un calendrier très chargé avec plusieurs matchs de Ligue des Champions à disputer. Mais malgré les départs de cadres comme Seko Fofana (Al-Nassr) et Loïs Openda, le club lensois a réussi à conserver de l’attractivité sur le mercato estival.

Transfert historique, le vestiaire du RC Lens valide https://t.co/EObCof0d56 pic.twitter.com/PPnNj7Lflo — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

Elye Wahi est la recrue la plus chère de l’histoire de Lens

Après avoir réussi à prolonger le taulier défensif Kévin Danso, le RC Lens a surtout remplacer Loïs Openda avec Elye Wahi. Recruté en provenance de Montpellier, le jeune attaquant de 20 ans a privilégié une arrivée à Lens malgré un fort intérêt en Premier League de la part de West Ham et Chelsea notamment. Mais désormais orphelin de sa pépite, Montpellier espère tout de même capitaliser sur son bon début de saison sous la houlette de Michel Der Zakarian.

«Il faut arriver à retrouver ça»