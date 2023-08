L’OM boucle un transfert au RC Lens, il jubile

Hugo Chirossel

Après deux saisons passées au RC Lens, avec qui il a découvert la Ligue 1, Jonathan Clauss a fait le choix de rejoindre l’OM l’été dernier. Un départ qui a notamment replacé Przemyslaw Frankowski dans le couloir droit et permis à Deiver Machado d’avoir plus de temps de jeu sur le côté gauche, pour le plus grand bonheur du Colombien.

Alors qu’ils s’apprêtent à retrouver la Ligue des champions, les Sang et Or ont vu plusieurs de leurs joueurs majeurs partir cet été. Le RC Lens a perdu Seko Fofana, qui a rejoint Al-Nassr, en Arabie Saoudite, tandis que Loïs Openda a préféré prendre la direction de la Bundesliga et du RB Leipzig.

Clauss à l’OM, une aubaine pour Machado

Ce n’est pas la première fois que le RC Lens voit ses meilleurs éléments s’en aller. L’été dernier, Jonathan Clauss avait décidé de s’engager à l’OM. Un mal pour un bien en ce qui concerne Deiver Machado. Le départ de l’international français a replacé Przemyslaw Frankowski à droite, et le Colombien de son côté a eu l’opportunité de se montrer dans le couloir gauche.

« Je me suis dit : "Là, c'est ma chance !" »