Le PSG est fixé pour le successeur de Neymar

Après Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain souhaiterait boucler un nouveau coup en attaque et si le nom de Randal Kolo Muani revient régulièrement, la presse italienne a lancé la piste menant à Federico Chiesa. Ce dernier est annoncé comme le possible successeur de Neymar au PSG, mais il pourrait finalement rester à la Juventus.

Une page importante s’est tournée au PSG cet été, avec le départ de Neymar. Arrivée en 2017, la star brésilienne s’est engagée avec Al Hilal dans un transfert évalué entre 90 et 100M€, avec un contrat en or à la clé. Ousmane Dembélé est notamment arrivé pour le remplacer, mais les dirigeants parisiens semblent avoir d’autres idées en tête.

Mbappé, Dembélé… Le RC Lens tremble avant le PSG https://t.co/Z6MOfUmqW4 pic.twitter.com/txlzYklA6V — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

Le PSG vise Chiesa...

D’après les informations de La Gazzetta dello Spor t, l’heureux élu ne serait autre que Federico Chiesa, ailier de la Juventus et de la Squadra Azzurra. En froid avec son entraineur Massimiliano Allegri et sans aucune compétition européenne cette saison, l’Italien aurait eu des envies d’ailleurs et le PSG semblait prêt à frapper très fort pour le recruter.

Qui devrait prolonger avec la Juventus