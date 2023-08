Transfert historique, le RC Lens lance déjà un avertissement au PSG

La rédaction

Après une très longue recherche, et de multiples échecs, le RC Lens a finalement mis la main sur le successeur de Loïs Openda. Il s'agit en effet d'Elye Wahi, recruté pour 35M€, bonus compris. Et l'international espoirs pourrait même faire ses débuts contre le PSG samedi soir. Il ne fera pas le déplacement à Paris «pour visiter la capitale» comme l'assure Franck Haise.

Wahi disponible contre le PSG ?

« On lui a parlé du projet du club, de comment les 2 pouvaient grandir ensemble. Il y a un feeling aussi, le contact est bien passé », lance l'entraîneur du RC Lens en conférence de presse avant de se prononcer sur la présence ou non d'Elye Wahi contre le PSG samedi soir.

«Il viendra à Paris avec nous ce week-end déjà, et pas pour visiter la capitale»