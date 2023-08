Mercato : La nouvelle folie de l'Arabie Saoudite qui ne va pas plaire à Cristiano Ronaldo

Baptiste Berkowicz

Alors que l'Arabie saoudite est récemment parvenue à s'attacher les services de Neymar, les Saoudiens n'entendent pas s'arrêter là. Le nouvel Eldorado pour les footballeurs prévoit de formuler une proposition hors du commun pour Mohamed Salah. Le club d'Al-Ittihad, qui a déjà recruté Karim Benzema cet été, souhaite proposer au joueur de Liverpool un salaire plus conséquent que celui de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr.

L'Arabie saoudite n'en finit plus de marquer de son empreinte le marché des transferts. Après avoir enregistré les venues de Karim Benzema, Sadio Mané et plus récemment Neymar, les Saoudiens souhaitent poursuivre leur mercato XXL. La prochaine cible se nomme Mohamed Salah. Le joueur de Liverpool devrait faire l'objet d'une offre hallucinante de la part du club d'Al-Ittihad.

Salah vers un plus gros salaire que Cristiano Ronaldo

Alors que Mohamed Salah désire quitter Liverpool cet été, l'Arabie saoudite entend bien jeter son dévolu sur l'Égyptien lors de ce mercato estival. D'après les informations de Relevo , le club d'Al-Ittihad souhaite faire du joueur de 31 ans l'élément le mieux payé du championnat. Pour rappel, Cristiano Ronaldo qui évolue du côté d'Al-Nassr toucherait autour de 200M€ par an. Une proposition qui ne laisserait pas insensible Mohamed Salah d'autant plus que l'Arabie saoudite pourrait lui permettre de pratiquer pleinement sa religion. Une donnée non négligeable pour l'Égyptien.

Liverpool n'entend pas lâcher Salah