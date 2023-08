Le PSG va dégainer une grosse offre sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la fermeté de l'Eintracht Francfort, le PSG ne compte pas lâcher l'affaire pour le transfert de Randal Kolo Muani. Le club de la capitale aurait l'intention de revenir à la charge dans les prochaines heures afin de boucler ce dossier d'ici vendredi soir. En attendant, l'attaquant français serait toujours à Paris dans l'espoir que la situation se décante.

Ce le dossier brûlant des dernières heures du mercato au PSG. Alors que le transfert de Bradley Barcola semble désormais acté, le club de la capitale espère encore recruter Randal Kolo Muani. Un dossier très compliqué puisque l'Eintracht Francfort continue de réclamer 100M€ pour son attaquant, une somme que refuse d'aligner le club parisien malgré une offre avoisinant les 65M€ avec Hugo Ekitike dans le deal. Mais la situation commence à agacer l'ancien attaquant du FC Nantes.

Kolo Muani part au clash

Mardi soir au micro de Sky Sport , Randal Kolo Muani a effectivement réclamé son transfert au PSG : « Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. Un transfert à Paris est pour moi une opportunité unique. J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert soit désormais possible pour moi ». Dans la foulée, il a décidé de sécher l'entraînement.

Le PSG va revenir à la charge