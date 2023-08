PSG : Un attaquant part au clash et reçoit une réponse forte

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La situation se tend ostensiblement à l'Eintracht Francfort depuis la décision de Randal Kolo Muani de faire grève dans la foulée de sa déclaration publique dans laquelle il officialise sa volonté de rejoindre le PSG d'ici vendredi soir. Par conséquent, l'attaquant français ne sera pas à disposition de son entraîneur jeudi soir pour le barrage retour de Ligue Europa contre le Levski Sofia. Et Dino Toppmöller ne cache pas sa frustration.

Le transfert de Randal Kolo Muani est l'un des derniers dossiers brûlants du PSG sur le mercato qui ferme ses portes vendredi soir. Et ce feuilleton a pris une nouvelle tournure mardi soir puisque l'ancien Nantais a confirmé sa volonté de signer à Paris. « Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. Un transfert à Paris est pour moi une opportunité unique. J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert soit désormais possible pour moi », a indiqué Randal Kolo Muani à Sky Allemagne avant de faire grève afin de forcer son transfert au PSG. Absent à l'entraînement ce mercredi, le natif de Bondy ne sera donc pas disponible jeudi soir pour le barrage retour de Ligue Europa contre le Levski Sofia. Une situation commentée par Dino Toppmöller.

Toppmöller n'est pas tendre avec Kolo Muani

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de l'Eintracht Francfort a gardé ses nerfs tout en affichant sa frustration : « Je vois cela comme une grande opportunité pour nous en tant que groupe. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre. L'Eintracht Francfort est toujours plus grand qu'un seul joueur. Nous verrons bien, je ne peux pas répondre à cette question (ndlr, à savoir si Kolo Muani sera encore joueur de Francfort samedi matin). Nous devons attendre de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Si je devais dire tout ce que je pense et tout ce que je ressens, ça ne se passerait pas très bien ». Et avant Dino Toppmöller, c'est Markus Krösche qui évoquait ce dossier.

Krösche avait déjà été cash sur le sujet