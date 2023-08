Mercato : Le PSG provoque un clash, une annonce tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le dossier Randal Kolo Muani s’emballe, alors que l’international français a séché l’entraînement avec son club ce mercredi, au lendemain de sa prise de parole pour annoncer sa volonté de rejoindre le PSG. La réponse de l’Eintracht Francfort n’a pas tardé, par le biais de son directeur sportif Markus Krösche.

Randal Kolo Muani pousse pour son transfert au PSG. Mardi soir, l’international français a publiquement reconnu qu’il souhaitait quitter l’Eintracht Francfort afin de signer en faveur du club de la capitale, avec qui il disposerait d’un accord sur les bases d’un contrat de cinq saisons. « Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. Un transfert à Paris est pour moi une opportunité unique , a indiqué Kolo Muani à Sky Sport. J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert soit désormais possible pour moi ».



Kolo Muani boycotte l’entraînement

Mais pour l’heure, l’Eintracht Francfort campe sur ses positions et a refusé les premières offres parisiennes, réclamant toujours 100M€ pour son attaquant. Désireux de voir sa situation se débloquer avant la fermeture du mercato estival vendredi, Randal Kolo Muani a séché l’entraînement du jour. Conséquence directe, l’attaquant de 24 ans ne prendra pas part au barrage aller de Ligue Europa Conférence contre le Levski Sofia ce jeudi comme l’a annoncé Markus Krösche.

« Actuellement, beaucoup de choses lui tombent dessus et il en résulte cette réaction qui n'est pas la bonne »