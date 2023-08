Le PSG prépare une opération à 90M€ sur le mercato

Pierrick Levallet

À la recherche d'un nouvel attaquant de pointe malgré l'arrivée de Gonçalo Ramos cet été, le PSG pousse depuis plusieurs mois pour recruter Randal Kolo Muani. Mais jusqu'à présent, la direction parisienne n'a pas réussi à convaincre l'Eintracht Francfort. De ce fait, le club de la capitale envisagerait de monter une grosse opération afin de faire plier le pensionnaire de Bundesliga.

Cet été, le PSG a mis la main sur Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez. Et d’ici la fin du mercato, un autre international français pourrait bien signer dans la capitale. Nasser Al-Khelaïfi travaille depuis de nombreux mois sur le transfert de Randal Kolo Muani. Le président parisien fait tout son possible pour convaincre l’Eintracht Francfort. Mais pour le moment, aucun terrain d’entente n’a été trouvé, malgré l’accord entre le PSG et le buteur de 24 ans.

Le PSG à l’origine d’un clash pour ce transfert à 100M€ ? https://t.co/hMGzi7jaOW pic.twitter.com/tAB2T7vp8C — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Ekitike inclus dans le deal pour Kolo Muani ?

À en croire les informations divulguées par Le Parisien , les discussions se sont poursuivies entre le PSG et l’Eintracht Francfort au cours des dernières 48 heures. Le club allemand a fini par faire savoir au pensionnaire de la Ligue 1 qu’il était prêt à faire un effort pour Randal Kolo Muani, à condition qu’un accord pour le transfert d’Hugo Ekitike soit trouvé avant. Dans cette optique, le PSG a envisagé de dégainer une offre de 65M€ et d’inclure l’attaquant de 21 ans, valorisé à 25M€, afin de monter une opération à 90M€ pour convaincre l’Eintracht Francfort. Mais pour le moment, on ne sait pas si le club de la capitale a transmis cette proposition à la formation de Bundesliga.

Francfort a encore recalé le PSG