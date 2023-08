L’OM enflamme le mercato, l’entraîneur valide

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM n’a pas chômé cet été, en mettant la main sur huit nouveaux joueurs, en attendant éventuellement une dernière recrue avant vendredi soir. Si le club en restait là, Marcelino en tirerait un bilan positif comme l’a explique le technicien espagnol en conférence de presse, ce dernier reconnaissant que cette période n'est pas idéale pour un entraîneur.

Comme attendu, l’Olympique de Marseille a été l’un des clubs les plus actifs sur le mercato, s’attachant les services de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco, Iliman Ndiaye, Joaquin Correa et Michael Amir Murillo. Arrivé ce mercredi dans la cité phocéenne, le latéral droit panaméen, recruté pour 2,5M€, est le huitième et dernier renfort de l’été, en attendant peut-être une ultime surprise. Marcelino se dit en tout cas satisfait du recrutement réalisé par Pablo Longoria et ses équipes.

« Par rapport aux possibilités économiques, le club a fait un très bon mercato »

« Le plus important pour moi, c'est le match de demain, les trois points. Mais je suis satisfait du groupe. Par rapport aux possibilités économiques, le club a fait un très bon mercato. On a recruté des joueurs à bonne mentalité. Je suis satisfait de ce qui a été fait jusque-là. Après le 1er septembre (fermeture du mercato, ndlr), je répondrai plus en détail », a déclaré Marcelino en conférence de presse, relayé par RMC .

« Pour les entraîneurs, le mercato est une difficulté »