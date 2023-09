PSG : Coup de maître du Qatar dans le feuilleton Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est bien parti pour prendre tout le monde de court au PSG. Alors qu’il refusait en juin dernier d’activer la clause présente dans son bail pour le rallonger d’une saison, soit jusqu’en juin 2025, il semblerait qu’un accord afin de prolonger son contrat pour deux saisons serait sur le point d’être convenu selon la presse italienne.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Kylian Mbappé. À la mi-juin, le meilleur buteur de l’histoire du PSG faisait savoir au club par le biais d’un courrier qu’il refusait catégoriquement d’actionner sa clause pour prolonger son contrat jusqu’à l’été 2025. En l’état, Mbappé pouvait alors devenir agent libre à la fin de la saison à venir. Chose que le PSG a refusé et a fini par menacer la star parisienne de le vendre s’il ne changeait pas d’avis.

Mbappé réintégré au PSG et prêt à y rester ?

Kylian Mbappé a d’ailleurs été écarté du groupe de Luis Enrique pendant près de trois semaines et privé du stage de pré-saison au Japon et en Corée du Sud. Toujours écarté par le PSG pour la première de la saison en Ligue 1 face au FC Lorient (0-0) et encore que le Qatar semblait prêt à le laisser en tribunes tant qu'il n'accepterait pas de revenir sur sa position, Kylian Mbappé a finalement été réintégré le 13 août en raison d’un rapprochement des positions du PSG et du clan Mbappé. Sky Sports a par la suite révélé qu’il était désormais question d’une éventuelle prolongation de contrat pour Kylian Mbappé et c’est la tendance ces derniers temps.

Un contrat jusqu’en 2026 avec une clause libératoire en 2024 ?