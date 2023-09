Mercato - PSG : Deschamps se fait tacler pour ce buteur !

Hugo Chirossel

Présent en conférence jeudi afin de dévoiler sa liste pour les prochaines échéances de l’équipe de France, Didier Deschamps a notamment été interrogé sur le possible transfert de Randal Kolo Muani au PSG, où il retrouverait ses coéquipiers en sélection Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Des propos qui n’ont pas plu à Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort.

Un nouveau joueur de l’équipe de France au PSG ? Après avoir recruté Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez cet été, le club de la capitale espère s’attacher les services de Randal Kolo Muani lors de ce dernier jour de mercato estival. L’attaquant de 24 ans veut rejoindre le Paris Saint-Germain et l’a clairement fait savoir à l’Eintracht Francfort. Un dossier sur lequel s’est exprimé Didier Deschamps jeudi en conférence de presse, à l’occasion de l’annonce de la liste des joueurs convoqués pour affronter l’Irlande et l’Allemagne.

Surprise, le PSG active un plan B à la dernière minute https://t.co/FohuXSo7P7 pic.twitter.com/FBLxPG9d7I — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

« C'est plutôt une bonne chose pour nous si ça se passait »

« Rien ne me choque ni ne me dérange. Ce sont des situations qui peuvent avoir lieu, qui peuvent se répéter. Je connais bien Kolo, c'est quelqu'un qui est très respectueux, je n'ai pas tous les éléments non plus pour juger de la situation. Cette dernière semaine avant la clôture demain soir (ndlr vendredi), il peut y avoir des situations excessives pour "mettre la pression" d'un côté ou de l'autre. Ce que je sais c'est que ces 23 là quand ils rejoindront Clairefontaine lundi, le club ne changera pas, ils seront fixés », a déclaré Didier Deschamps, qui a avoué qu’un transfert de Randal Kolo Muani au PSG serait « plutôt une bonne chose pour nous si ça se passait, des joueurs qui jouent dans la même équipe, il y a des automatismes. Ça ne va pas à l'encontre de l'équipe de France, mais si de notre côté, c'est pas ça qui va être un critère. »

« Il ne devrait pas s'immiscer dans une quelconque histoire de transfert »