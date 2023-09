PSG : Ça chauffe pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir animé l'été du PSG, Kylian Mbappé a retrouvé le terrain et continue de faire ce qu'il préfère à savoir jouer et marquer. Par conséquent, le départ de l'attaquant français d'ici vendredi soir semble désormais totalement utopique, et les discussions avec le PSG auraient même pris une nouvelle tournure ces derniers heures.

En même temps que le mercato fermera ses portes vendredi soir, le feuilleton Mbappé prendra fin de façon temporaire au moins. Et pour cause, après avoir longtemps été annoncé sur le départ, l'attaquant du PSG devrait finalement rester, ce qui sera officiel samedi. Un transfert au Real Madrid ne semble donc plus d'actualité dans les prochaines heures.

Les discussions s'accélèrent entre Mbappé et le PSG

En revanche, en ce qui concerne une prolongation de contrat, c'est bien différent. Et pour cause, d'après les informations de Marcos Benito, les discussions avancent bien. « Le PSG et Mbappé sont en bons termes. Ils s'efforcent de renouveler le contrat du Français pour une année supplémentaire, sans toutefois fixer de date limite », assure le journaliste espagnol au micro du Chiringuito .

La presse italienne annonce une signature imminente