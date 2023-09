L'OM flambe sur le mercato, c'est validé en interne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM n'a pas chômé, attirant neuf nouveaux joueurs. Comme à son habitude, Pablo Longoria a réalisé un mercato très animé en réalisant une large revue d'effectif afin de répondre aux attentes de son nouvel entraîneur, Marcelino. Et visiblement, le technicien espagnol semble très satisfait de son effectif comme il l'a confié en conférence de presse en marge de la présentation d'Amir Murillo.

Comme à son habitude, Pablo Longoria a frappé fort durant le mercato estival en bouclant l'arrivée de neuf nouveaux joueurs à savoir Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ruben Blanco, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Joaquin Correa et Bamo Meïté. Et le mercato de l'OM semble convenir à Marcelino.

Marcelino valide le mercato

« Je suis satisfait du groupe. Par rapport aux possibilités économiques, le club a fait un très bon mercato. On a recruté des joueurs à bonne mentalité. Je suis satisfait de ce qui a été fait jusque-là. Après le 1er septembre (fermeture du mercato, ndlr), je répondrai plus en détail », se réjouit le coach de l'OM en conférence de presse, avant d'ajouter que la période de mercato est toujours stressante pour les clubs.

