Le PSG lâche 50M€ sur le mercato, il annonce une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé dans le viseur du PSG durant tout l'été, Bradley Barcola aura finalement du patienter jusque dans les dernières heures du mercato pour voir son transfert se réaliser. Le club de la capitale a ainsi débourser quasiment 50M€, bonus compris, pour convaincre l'OL de lâcher son ailier de 20 ans. Une somme impressionnante qui semble d'ailleurs interpeller sur le marché.

Le mercato a fermé ses portes et le PSG a finalement réussi à boucler le transfert de Bradley Barcola après de très longues négociations avec l'OL. Finalement, les Gones ont cédé face à une offre de 45M€ + 5M€ de bonus. Une somme très importante pour un joueur qui n'a connu que quelques mois au très haut niveau. C'est en tout cas l'avis de plusieurs acteurs du marché.

« C'est un bon joueur, élégant, plutôt efficace, qui a des atouts sur le plan de la vitesse, mais est-ce un joueur spécial ? Je ne pense pas. Ce transfert, c'est forcément un risque. Mais Paris et trois ou quatre autres clubs dans le monde peuvent se le permettre. La question que je me pose est : comment vont-ils le valoriser ? Le risque, avec cet achat, c'est que cela se passe comme Hugo Ekitike (acheté quelque 36M€). Avec une impossibilité de le voir et donc de le valoriser », assure un recruteur d'un club anglais du top 8 dans les colonnes de L'EQUIPE .

