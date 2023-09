Il a choisi l’OM cet été, c’est validé

Thomas Bourseau

En cette fin de mercato, l’OM est enfin parvenu à trouver un joueur afin de faire souffler Jonathan Clauss. Avec l’annonce du transfert de Michael Amir Murillo pour 2,5M€ mercredi, le club phocéen à fait la bonne pioche selon Adrien Trebel. Ancien coéquipier de Murillo à Anderlecht, le Français affirme que c’est un deal gagnant-gagnant pour les deux parties.

Ce vendredi, l’OM se déplace à Nantes dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Et alors que Michael Amir Murillo a été recruté cette semaine pour 2,5M€ grâce à un accord avec Anderlecht, le latéral droit panaméen de 27 ans ne pourra pas figurer dans le groupe de Marcelino. La cause ? Une douleur aux ichios jambiers qui l’empêche d’assurer sa place et de faire sa grande première avec l’OM.

L’OM recrute un joueur qui ne ressent «ni stress ni pression»

Mais ce n’est que partie remise pour Michael Amir Murillo. En recrutant une doublure à Jonathan Clauss qui pourrait rapidement le concurrencer pour une place de titulaire, l’OM a mis la main sur un joueur qui n’a pas froid aux yeux et serait imperméable à la pression selon une vieille connaissance de Murillo à Anderlecht.

L’OM enflamme le mercato, l’entraîneur valide https://t.co/mhEA90Cua9 pic.twitter.com/rKFLQdnfdr — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

«L’OM, avec son public très exigeant, arrive au bon moment pour lui»