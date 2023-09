Aubameyang débarque à l'OM, il réclame une révolution

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a laissé filer Alexis Sanchez qui n'a pas prolongé son contrat et a finalement effectué son retour à l'Inter Milan. En parallèle, le club phocéen a recruté Pierre-Emerick Aubameyang qui occupe désormais la pointe de l'attaque marseillaise. Néanmoins, Marc Libbra estime que c'est très différent de jouer avec Sanchez ou avec Aubameyang et réclame donc un changement dans le jeu de l'OM.

Arrivé il y a en un an à l'OM, Alexis Sanchez est finalement parti cet été alors que son contrat arrivait à échéance. Le Chilien a effectué son retour à l'Inter Milan, mais Pablo Longoria révélait récemment qu'il avait envisagé de le conserver, malgré l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang.

L'OM a tenté de convaincre Alexis Sanchez

« Jusqu'au dernier moment, c'était dans notre tête, savoir comment son arrivée pourrait être complémentaire avec l'effectif actuel. On a eu beaucoup de discussions. On a abandonné la piste Sanchez dans les dernières semaines, je ne pourrais pas donner une date exacte car on a tellement eu de discussions qu'on oublie. C'est un super joueur qu'on aimerait avoir avec nous, c'est sûr. Mais on recherchait d'abord la complémentarité au sein de l'effectif », confiait le président de l'OM en conférence de presse.

«Aubameyang a un rôle différent d’Alexis Sanchez»