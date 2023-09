Rebondissement sur le mercato, transfert annulé au PSG

Pierrick Levallet

Maintenant que le dossier Randal Kolo Muani semble bouclé, le PSG peut se concentrer sur le cas Hugo Ekitike en cette fin de mercato. Le club de la capitale souhaite toujours se débarrasser de l'attaquant de 21 ans. Un temps annoncé en Bundesliga, l'ancien Rémois pourrait finalement rebondir en Premier League. Un club anglais viendrait tout juste de relancer son transfert, mais il semble que ce soit déjà trop tard.

La fin du mercato s’emballe totalement au PSG. Alors que le transfert de Randal Kolo Muani semble débloqué et imminent, le club de la capitale cherche toujours à se débarrasser d’Hugo Ekitike. Recruté l’été dernier, l’attaquant de 21 ans n’a pas convaincu et n’est plus vraiment désiré au sein de la formation parisienne.

Le PSG recalé sur le mercato ? Il craque en direct https://t.co/VCfmH3AyxR pic.twitter.com/6ASDXCSzXD — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

Le PSG doit encore régler le cas Ekitike

Il a ainsi été question d’un départ à l’Eintracht Francfort dans le cadre de l’opération Randal Kolo Muani. Mais finalement, l’ancien Rémois a recalé le club allemand. Et maintenant que le mercato est fermé en Allemagne, une arrivée en Bundesliga n’est plus possible. Mais Hugo Ekitike peut encore rebondir en Premier League !

West Ham revient à la charge, mais le transfert tombe à l'eau