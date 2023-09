Malaise au PSG, c'est terminé pour ce buteur

Hugo Chirossel

Si le PSG a finalement réussi à s’attacher les services de Randal Kolo Muani, on a longtemps pensé qu’Hugo Ekitike ferait le chemin inverse vers l’Eintracht Francfort. Mais l’attaquant de 21 ans a refusé de rejoindre le club allemand. À l’arrivée, l’ancien rémois est toujours un joueur parisien, où il risque de très peu jouer.

Le dossier Randal Kolo Muani a connu son lot de rebondissements vendredi lors de la dernière journée du mercato estival. Alors qu’un accord avait été trouvé entre le PSG et l’Eintracht Francfort, l’international français semblait plutôt parti pour rester en Allemagne. En effet, Francfort voulait Hugo Ekitike pour lui succéder, mais ce dernier a repoussé toutes les propositions de contrat du club allemand.

Ekitike a provoqué la colère du PSG

Même si l’Eintracht Francfort n’a pas réussi à recruter un remplaçant, le PSG a finalement réussi à le convaincre de céder Randal Kolo Muani. Le refus d’Hugo Ekitike a malgré tout été très mal accueilli en interne par le club de la capitale, et notamment Nasser Al-Khelaïfi. D’après le journal Le Parisien , la direction parisienne aurait d’ailleurs mis la pression sur leur jeune attaquant de 21 ans, qui va finalement rester au PSG cette saison. Comme l’a confié Fabrice Hawkins dans l’ After Foot sur RMC , il n’y a plus de portes de sortie possibles pour Hugo Ekitike.

« Ekitike est toujours là »